Karaoke barda faciayı aratmayan yangın! 12 ölü 40 yaralı var!

Vietnam'da bir barda dehşet veren bir yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Karaoke barda faciayı aratmayan yangın! 12 ölü 40 yaralı var!

Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda dehşet veren bir yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

11 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca geçtiğimiz ayda Hanoi'de başka bir karaoke barda çıkan yangında da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

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