Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda öğrenciler folklor gösterisi yaptı ve şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Önal, örgün eğitim kurumları olan okulların, geleceğin imar ve inşa edildiği, aziz milleti yüceltecek nice hayal ve hedefin zihinlerde yeşerdiği mekanlar olduğunu söyledi. Önal, "Yaşadığı çağı tanıyan ve çağa dair söz söyleyecek yetkinlikte ve yeterlilikte olan nesiller, bu çatılar altında, öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişmektedir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle, ilçemizde 62 okulumuzda 850 öğretmenimiz, 10 bin 250 öğrencimizle birlikte ders başı yaparak ilk hafta heyecanını en yüksek düzeyde hissetmekteyiz. Bir eğitim ve kültür şehri olan ilçemiz, gerek bakanlığımızın öncülüğünde gerekse yerel yönetimlerimizin destekleri ile yürütülen eğitim projelerinde önemli başarılar göstermektedir. Tüm gayemiz, çocuk ve gençlerimizin yarınlara daha mutlu, daha donanımlı ve daha erdemli bir şekilde kavuşmaları, ülkemizi bugün olduğundan daha da yükseklere taşımalarıdır. İnanıyoruz ki okuyan, düşünen, üreten ve tüm insanlığa faydalı olmayı gaye edinen bir neslin içinden, sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamının geleceğine etki edecek nice ilim ve bilim insanı yetişecektir" dedi.

Program çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka öğrencilerle sohbet etti.

Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlandı

Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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