Karapınar’ın ilk fen lisesinde eğitim başladı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki ilk fen lisesi olma özelliği taşıyan Murat Kurum Fen Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına başladı.

Karapınar'ın ilk fen lisesi olan Murat Kurum Fen Lisesi 64 öğrenci ile eğitimlerine başladı. Okul Müdürü Ünal Güleç yaptığı açıklamada, "Binaların gerekli bakım, onarım ve tadilatları ile çevre düzenlemesi yapılarak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında 64 öğrenci ile eğitim öğretime başladık. Okulumuza 25 öğrencimiz çeşitli il ve ilçelerden geldi. Okulumuzda 3 sınıfta öğrencilerimiz ders görecek. Okulumuzda 100 kız 100 erkek olmak üzere öğrenci pansiyonumuz da bulunuyor. Laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane ve spor salonu ile öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, ilk defa bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Murat Kurum Fen Lisesi'nin hayırlı olmasını temennisinde bulundu. 64 öğrenci ve 15 öğretmen ile öğrencileri ile ders başı yaptıklarını belirten İbrahim Önal, "Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi ve öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Fen liselerinde görev alan öğretmenlerin tecrübeli ve branşlarında uzman kadrolardan oluştuğunu ifade eden Önal, "Okul içerisindeki kampüsteki pansiyonda da 100 kız ve 100 erkek öğrenci yatılı olarak kalacak. İnşallah eğitim adına yaptığımız bu çalışmalar Karapınar'da eğitim alanında çok mesafe almamıza vesile olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)