Karar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığına 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecek. Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre başvurular bugün başladı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.
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