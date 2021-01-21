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  3. Karar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak

Karar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecek. Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre başvurular bugün başladı.

Karar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Resmi Gazete'de bugünResmi Gazete'de bugün

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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