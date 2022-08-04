Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu!

KPSS soruları hakkındaki flaş iddialar nedeniyle ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla verilen ve resmi gazetede yayımlanan kararla görevden alınmıştı. Sınav hakkındaki soruşturmalar hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir hamle geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yeni başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atandığı duyuruldu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince alınan karar yine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak duyuruldu.

Aynı zamanda 3 üniversiteye de 3 yeni rektör atandığı duyuruldu. Bu atamalar ise şöyle: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar.