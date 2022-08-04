Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ÖSYM Başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy olarak atadı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu!

KPSS soruları hakkındaki flaş iddialar nedeniyle ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla verilen ve resmi gazetede yayımlanan kararla görevden alınmıştı. Sınav hakkındaki soruşturmalar hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir hamle geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yeni başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atandığı duyuruldu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince alınan karar yine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak duyuruldu.

Aynı zamanda 3 üniversiteye de 3 yeni rektör atandığı duyuruldu. Bu atamalar ise şöyle: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu!

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!
Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!
Ataşehir'de 64 bin TL'ye 1+1 kiralık daire! Görenlerin dudağı uçukladı!
Ataşehir'de 64 bin TL'ye 1+1 kiralık daire! Görenlerin dudağı uçukladı!
Aedes sineği nedir, zararları nelerdir? Aedes sineği ısırığı öldürür mü? | Zika virüsü nedir, belirtileri neler?
Aedes sineği nedir, zararları nelerdir? Aedes sineği ısırığı öldürür mü? | Zika virüsü nedir, belirtileri neler?
Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"
Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"
4 Ağustos Perşembe hava durumu: Dikkat kavruluyoruz! O illerde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor!
4 Ağustos Perşembe hava durumu: Dikkat kavruluyoruz! O illerde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor!
Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!
Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!
Son dakika: Bakan Nebati'den canlı yayında enflasyon mesajı! Tarih verildi!
Son dakika: Bakan Nebati'den canlı yayında enflasyon mesajı! Tarih verildi!
Son dakika! KPSS'de sızıntı sorular hakkında flaş gelişme! Polis devreye girdi, Yediiklim Yayınevi'ne yönelik operasyon başlattı!
Son dakika! KPSS'de sızıntı sorular hakkında flaş gelişme! Polis devreye girdi, Yediiklim Yayınevi'ne yönelik operasyon başlattı!
ABD'de sel felaketinde ağır kayıp! 37 cana mal oldu!
ABD'de sel felaketinde ağır kayıp! 37 cana mal oldu!
Son dakika: DDK KPSS hakkında kararı verdi! Suç duyurusunda bulunuldu!
Son dakika: DDK KPSS hakkında kararı verdi! Suç duyurusunda bulunuldu!
Benzin ve motorine beklenen indirim gelmedi! OPEC’in kararı sonrası yüzde 1...
Benzin ve motorine beklenen indirim gelmedi! OPEC’in kararı sonrası yüzde 1...