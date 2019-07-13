Karasu Plajı'na "mavi bayrak" çekildi

SAKARYA (AA) - Karasu Plajı, gerekli kriterleri koruyarak bu yıl da "mavi bayrak" taşımaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Karasu Sahil Park Plajı ve Karasu 32 Evler Plajı'nın bu yıl yeniden mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi.

Mavi bayrağın kente hayırlı olmasını dileyen Yüce, "Sakaryamız deniziyle, gölüyle, nehriyle, şelaleriyle, yaylaları, dereleri, longozu ve jeotermal kaynaklarıyla doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bir şehirdir. Bu hassasiyetle çevreye önem veriyor ve özveriyle çalışıyoruz." dedi.

Mavi bayrak alabilmek için gerekli 33 kriterin yerine getirildiğini dile getiren Yüce, kentin turizm potansiyeline katkı sağlayacak mavi bayraklı plaj sayısını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sahilin iki noktasına mavi bayrağın göndere çekilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mavi bayrak asmak çok kolay iş değil. Bu ciddi bir süreçten ve incelemeden geçiyor. 33 kriterin tutturulması gereken bir hadise. Biz birkaç yıldır başardık, bu yıl da bu başarıyı gösterdik. Hedefimiz ilçemizin 10 kilometrelik bir alanın tamamını bu şekilde mavi bayraklı yapmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri mavi bayrağı göndere çekti.





Kaynak: AA