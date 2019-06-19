Karasu’da havaya ateş bir kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu Devlet Hastanesi civarında E.Y. isimli bir kişi havaya ateş etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında E.Y. isimli şahsı bulunduğu ikamete polis ekipleri operasyon düzenledi. E.Y isimli şahsa ait yazlık ikamette yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız Astra marka tabanca ve 1 adet ruhsatsız Star marka tabanca ile 37 adet MKE yapımı dolu fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Kaymakam Aziz Mercan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmaları takdirle izliyoruz, ancak burada asıl önemli olan husus, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve polisimizin yapmış olduğu çalışmalarda kendilerine destek olmalarıdır. Vatandaşlarımızın hassasiyetleri ve ilçemizin güvenliğinin sağlanmasında, güvenlik güçlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA