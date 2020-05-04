Karasu’da kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince 110 bin 250 TL para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinde yapılan denetim ve kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 35 kişiye toplam 110 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde ise 35 vatandaşa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesince toplam 110 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA