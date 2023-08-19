Karasu'da yaşandı! Kaldırımı binanın girişinden yüksek yaptılar, Kapıyı yukarıya kaldırın dediler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmasının ardından bir binanın girişi, kaldırım seviyesinin altında kaldı.

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Karasu'da yaşandı! Kaldırımı binanın girişinden yüksek yaptılar, Kapıyı yukarıya kaldırın dediler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmasının ardından bir binanın girişi, kaldırım seviyesinin altında kaldı. Binaya giriş ve çıkışlarda mağduriyet yaşadıklarını söyleyen apartman sakini ise, belediye yetkilerinden çözüm yerine "Kapıyı yukarıya kaldırın" cevabını aldığını iddia etti.

Karasu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Kabakoz Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi. 827. Sokak'ta bulunan bir binanın girişi ise kaldırım seviyesinin altında kaldı. Apartman sakinlerinden Atakan Koç, çalışma öncesi ve sonrasında belediye yetkililerine durumu ilettiğini ancak bir sonuç alamadığını ileri sürdü. Binayı giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Koç, bu duruma bir çözüm bulunmasını bekliyor.

"Kapıyı yukarıya kaldırın dediler"

Koç, "Karasu Belediyesi'nin yaptığı kaldırım bina girişimizde bize sıkıntı oluşturuyor. Binada yaşayan engelli vatandaşımız zorluk çekiyor, misafirlerimiz geliyor geçemiyor. Kaldırımı yüksek yaptıkları için kotu uyduramadılar ve bunun sıkıntısını apartman sakinleri çekiyor. Bana gelip "Kapıyı yukarıya kaldırın" dediler. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çalışmalar yapılırken durumu ilettik ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.

Karasu'da yaşandı! Kaldırımı binanın girişinden yüksek yaptılar, Kapıyı yukarıya kaldırın dediler

Karasu'da yaşandı! Kaldırımı binanın girişinden yüksek yaptılar, Kapıyı yukarıya kaldırın dediler

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