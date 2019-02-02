Karataş, Uzundere’de Cumhur İttifakına destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere'de Cumhur İttifakı'na destek isteyerek, "Sizlerin vereceği destek ile belediyelerde güçlü olup, sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile birlikte Uzundere ilçesinde esnaf ziyareti yapan Karataş, vatandaşın göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sonuna kadar Cumhur İttifakını destekleyeceklerini söyledi.

Karataş; "Bizim aklımız, fikrimiz Türkiye'dir. Çalışmalarımız projelerimiz ülkemiz içindir. 31 Mart seçimleri bizim için bir beka sorunudur. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bize meselenin sadece bir iktidar meselesi bir seçim meselesi olmadığını göstermiştir. Bu nedenle ülkemize gönülden bağlı olan herkesin Cumhur İttifakına gereken desteği vermeleri gerekmektedir" dedi.

Uzundere Belediye Başkan adayı ile birlikte esnafı gezen Karataş, "üretken bir belediyecilik anlayışı ile sizlere hizmet edeceğiz" dedi.

Karataş sözlerini şöyle sürdürdü; "Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin gösterileceği zeminlerden biriside hiç şüphesiz yerel seçimlerdir. Bu nedenle hedefimiz yaşadığımız çevre ve mekanları daha da güzelleştirmek, geçmiş ile geleceği birleştirip, daha fazla görev ve sorumluluklar üstlenerek, toplumun ayrıştırılmasına karşı durarak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir yönetim anlayışıyla sizlere hizmet etmektir."

Kaynak: İHA