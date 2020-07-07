Karatay Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşların hem de çalışanlarının sağlığı adına birçok karar ile tedbir alarak hizmette kalite ve devamlılığı sağlamak amacıyla Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personeline korona virüs konusunda eğitim veriyor. Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eğitimi çalışmalarının sonunda ise Karatay Belediyesi, "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanacak.

Karatay Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana vatandaşların salgından etkilenmemesi adına titiz bir çalışma yürütüyor. Gerek vatandaşların gerekse de belediye personelinin sağlığının en üst planda tutan Karatay Belediyesi, bu kapsamda Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle salgınla ilgili eğitim çalışması gerçekleştiriyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Dr. Bülent Oğuz tarafından verilen söz konusu eğitimler, Karatay Belediyesi Meclis Salonunda başladı. Belediye hizmet binasındaki bütün personeli kapsayan ve Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibinde görevli Dr. Bülent Oğuz tarafından eğitimlerde, Covid-19 hastalığının özellikleri, belirtileri ve yayılımı, kişisel hijyen, el hijyeni, standart enfeksiyon korunma önlemleri, bulaş bazlı önlemler, maske ile eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması ve daha pek çok konuda bilgiler aktarılıyor. Eğitimler sonucunda ise Karatay Belediyesi, "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanacak. Söz konusu belge, Karatay Belediyesi'nin hizmetine bir kalite standardı getirmesinin yanı sıra sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek nesillerin güveni için de önemli bir çaba olarak nitelendiriliyor.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, korona virüs vakalarının ülkemizde de ortaya çıkmasıyla birlikte Karatay Belediyesi olarak önemli bir çalışmanın içerisine girdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlar, bahçeler, parklar, cadde, sokak ve meydanlarda başlattığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Hem sosyal medya kanallarımız, hem de duyuru alanlarımız aracılığıyla da vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirmelerimizi de yapıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak hem vatandaşlarımızı hem de çalışanlarımızı korumaya yönelik de bir dizi kararlar aldık. Bu kapsamda da İlçe Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğiyle Covid-19 ile ilgili oldukça kapsamlı bir eğitim çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığının yanı sıra belediye hizmetlerimizde güven ile kalitenin de sağlanacağı bu eğitimleri önemsiyoruz. Yine bu eğitimler neticesinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alacağız. Bizim için vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm personelimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA