Karatay Belediyesinden Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından minyatür sanatçıları Ayşe Ülker Erke'nin "Alem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ile Dilek Yerlikaya'nın "Haneler" ana temalarından oluşan minyatürlerin sergisi açıldı.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, çeşitli programlarla devam ediyor. Karatay Belediyesi de on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Minyatür Sanatçıları Ayşe Ülker Erke'nin "Alem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ile Dilek Yerlikaya'nın "Haneler" konulu minyatür sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

"Mevlevihanelerin İslam kültür ve medeniyetine önemli katkıları olduğu aşikardır"

Konya Büyükşehir Belediyesi Panorama Konya Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlevihanelerin tarihi boyunca ulaştığı her yerde bütün devlet yöneticileriyle halk tarafından ilgi görüp sahiplenildiğini, 7 asırdır dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın gönüllerinde yer ettiğini belirtti. Başkan Kılca, "Mevlevihaneler, faaliyete geçtiği her sosyal ve kültürel ortamda Türk kültür ve tefekkürünün, fahri ateşesi gibi hizmetlerde bulunmuşlardır. Mevlana Dergahı başta olmak üzere Anadolu'nun ve dünyanın birçok yerine açılan Mevlevihanelerin İslam kültür ve medeniyetine önemli katkıları olduğu aşikardır. Mevlevihaneler, din, ahlak ve sanatın gücünü birleştirip insanların Hakk'ı arama ve ilahi aşkla arınmalarına kandil olan "İnsan" halini almıştır. 41 yıl gibi uzun bir dönemde arşivleme, araştırma ve sonuçta Mevlevilik ve Mevlevihanelerin minyatürlerle çizilebilmesini sağlayan kıymetli Minyatür Sanatçımız Ayşe Ülke Erke hanımefendiye ve Dilek Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Mevlana, Mevlevilik, Mevlevihaneler ve eserlerini içine alan her türlü çalışmayı yapmak bu çalışmaları desteklemek bizlerin vazifesidir. Çünkü bizler, Hazreti Mevlana diyarı Konya ve Karatay'a hizmet ediyoruz ve bundan büyük şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından Ayşe Ülker Erke'nin "Alem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ile ve Dilek Yerlikaya'nın "Haneler" temalı minyatür sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Minyatür Sanatçısı Dilek Yerlikaya, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplamda 100 eserin bulunduğu sergi, Konya Büyükşehir Belediyesi Panorama Konya Müzesi'nde Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinliklerinin son günü olan 17 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA