Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu? Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karatay Termal 1922 Konyaspor Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Karatay Termal 1922 Konyaspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri

Yakup Özhan(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot



Teknik Sorumlu





Goller

Maksut Taşkıran,47.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Selim Dilli 88.dk, Sarı Kart Fatih Mankır 62.dk



Oyundan Çıkanlar

Maksut Taşkıran 63.dk, Yasin Abdioğlu 83.dk, Ekrem Kayılıbal 46.dk, Ege Özkayımoğlu 89.dk



Oyuna Girenler

Adem Eren Kabak 63.dk, Serhat Kot 83.dk, Ertuğrul Tekşen 46.dk, Abdulsamet Kaya 89.dk

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 14. Caner Yılmaz, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 4. Eyüpcan Delibalta, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 62. Volkan Geyik, 93. Umutcan Yenisoy, 30. Berk Akgönül, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın



Teknik Sorumlu

Taner Öcal



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alim Harlak 66.dk, Sarı Kart Çağlayan Menderes 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Yusuf Yıldırım 66.dk, Halil Köçer 82.dk, Alim Harlak 79.dk



Oyuna Girenler

Emre Gündoğdu 66.dk, Hasan Ahmet Sari 82.dk, Ahmet Sun 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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