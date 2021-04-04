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Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karatay Termal 1922 Konyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor  Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Karatay Termal 1922 Konyaspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Yakup Özhan(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot

Teknik Sorumlu


Goller
Maksut Taşkıran,47.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Selim Dilli 88.dk, Sarı Kart Fatih Mankır 62.dk

Oyundan Çıkanlar
Maksut Taşkıran 63.dk, Yasin Abdioğlu 83.dk, Ekrem Kayılıbal 46.dk, Ege Özkayımoğlu 89.dk

Oyuna Girenler
Adem Eren Kabak 63.dk, Serhat Kot 83.dk, Ertuğrul Tekşen 46.dk, Abdulsamet Kaya 89.dk

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 14. Caner Yılmaz, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 4. Eyüpcan Delibalta, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 62. Volkan Geyik, 93. Umutcan Yenisoy, 30. Berk Akgönül, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın

Teknik Sorumlu
Taner Öcal

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alim Harlak 66.dk, Sarı Kart Çağlayan Menderes 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Yusuf Yıldırım 66.dk, Halil Köçer 82.dk, Alim Harlak 79.dk

Oyuna Girenler
Emre Gündoğdu 66.dk, Hasan Ahmet Sari 82.dk, Ahmet Sun 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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