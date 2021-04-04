Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Karatay Termal 1922 Konyaspor Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Karatay Termal 1922 Konyaspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Yakup Özhan(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot
Teknik Sorumlu
Goller
Maksut Taşkıran,47.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Selim Dilli 88.dk, Sarı Kart Fatih Mankır 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Maksut Taşkıran 63.dk, Yasin Abdioğlu 83.dk, Ekrem Kayılıbal 46.dk, Ege Özkayımoğlu 89.dk
Oyuna Girenler
Adem Eren Kabak 63.dk, Serhat Kot 83.dk, Ertuğrul Tekşen 46.dk, Abdulsamet Kaya 89.dk
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 14. Caner Yılmaz, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 4. Eyüpcan Delibalta, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 62. Volkan Geyik, 93. Umutcan Yenisoy, 30. Berk Akgönül, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın
Teknik Sorumlu
Taner Öcal
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alim Harlak 66.dk, Sarı Kart Çağlayan Menderes 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Yıldırım 66.dk, Halil Köçer 82.dk, Alim Harlak 79.dk
Oyuna Girenler
Emre Gündoğdu 66.dk, Hasan Ahmet Sari 82.dk, Ahmet Sun 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor