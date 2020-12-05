Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Karatay Termal 1922 Konyaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 9. Mehmet Ali Can, 12. Savaş Polat, 15. Cihat Aktaş, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 27. Mert Dikici, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 14. Fuat Duran, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 42. Seddar Karaman, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 88. Hamit Kulya
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Goller
Maksut Taşkıran,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Savaş Polat 18.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Ali Can 46.dk, Süleyman Selak 10.dk, Mert Dikici 46.dk, Mehmet Gaffar Öz 75.dk
Oyuna Girenler
Seddar Karaman 46.dk, Fatih Mankır 10.dk, Maksut Taşkıran 46.dk, Hamit Kulya 75.dk
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 99. Eren Evin
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 7. Oğuzhan Doğan, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 21. Eren Moroğlu, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Arabacı 61.dk, Eren Evin 79.dk, Ömer Faruk Yücel 79.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Doğan 61.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk, Sefa Gebeşoğlu 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK