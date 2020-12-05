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Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karatay Termal 1922 Konyaspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor  Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Karatay Termal 1922 Konyaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 9. Mehmet Ali Can, 12. Savaş Polat, 15. Cihat Aktaş, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 27. Mert Dikici, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 14. Fuat Duran, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 42. Seddar Karaman, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 88. Hamit Kulya

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

Goller
Maksut Taşkıran,69.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Savaş Polat 18.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Ali Can 46.dk, Süleyman Selak 10.dk, Mert Dikici 46.dk, Mehmet Gaffar Öz 75.dk

Oyuna Girenler
Seddar Karaman 46.dk, Fatih Mankır 10.dk, Maksut Taşkıran 46.dk, Hamit Kulya 75.dk

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 99. Eren Evin

Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 7. Oğuzhan Doğan, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 21. Eren Moroğlu, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Mert Arabacı 61.dk, Eren Evin 79.dk, Ömer Faruk Yücel 79.dk

Oyuna Girenler
Oğuzhan Doğan 61.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk, Sefa Gebeşoğlu 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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