Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu - Konya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Karatay Termal 1922 Konyaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri

Efe Tanrıverdi(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 9. Mehmet Ali Can, 12. Savaş Polat, 15. Cihat Aktaş, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 27. Mert Dikici, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

3. Fatih Mankır, 10. Maksut Taşkıran, 14. Fuat Duran, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 42. Seddar Karaman, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 88. Hamit Kulya



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Goller

Maksut Taşkıran,69.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Savaş Polat 18.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Ali Can 46.dk, Süleyman Selak 10.dk, Mert Dikici 46.dk, Mehmet Gaffar Öz 75.dk



Oyuna Girenler

Seddar Karaman 46.dk, Fatih Mankır 10.dk, Maksut Taşkıran 46.dk, Hamit Kulya 75.dk

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 99. Eren Evin



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 7. Oğuzhan Doğan, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 21. Eren Moroğlu, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Mert Arabacı 61.dk, Eren Evin 79.dk, Ömer Faruk Yücel 79.dk



Oyuna Girenler

Oğuzhan Doğan 61.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk, Sefa Gebeşoğlu 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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