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Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Van Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor  Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Karatay Termal 1922 Konyaspor Van Spor Maçının Hakemleri
Özer Özden(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 10. Maksut Taşkıran, 12. Savaş Polat, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
25. Bahattin Tuğrul Aygün, 61. Mücahit Atalay, 9. Mehmet Ali Can, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 23. Görkem Şimşek, 27. Mert Dikici, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
 

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 98. Sedat Komi

Yedekler
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor17132242144128
2Van Spor18114330163714
3Turgutluspor181206222536-3
4Sakaryaspor1694326153111
5Kırşehir Belediyespor188642315308
6Serik Belediyespor177732719288
7Bodrumspor1875640292611
8Sivas Belediyespor186843122269
9Kırklarelispor176831912267
10Pazarspor168262724263
11Karacabey Belediyespor187472219253
12Tarsus İdman Yurdu166552518237
13Etimesgut Belediyespor18657171923-2
141922 Konyaspor185492220192
15Pendikspor175111232416-1
16Kastamonuspor16448162516-9
17Mamak FK17449184116-23
18Elazığspor185310243518-11
19Bayburt Özel İdare Spor153210102511-15
20Kardemir Karabükspor1802166532-47

Fikstür

30.12.2020Serik Belediyespor2-1Kırşehir Belediyespor
30.12.2020Tarsus İdman Yurdu0-0Sivas Belediyespor
30.12.2020Turgutluspor2-0Karacabey Belediyespor
30.12.20201922 Konyaspor1-2Van Spor
30.12.2020Kastamonuspor0-1Pazarspor
30.12.2020Kardemir Karabükspor1-6Bodrumspor
30.12.2020Eyüpspor4-0Kırklarelispor
30.12.2020Etimesgut Belediyespor0-1Sakaryaspor
30.12.2020Elazığspor0-1Pendikspor
30.12.2020Bayburt Özel İdare Spor1-2Başkent Akademi FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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