Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Van Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 13:00



Karatay Termal 1922 Konyaspor Van Spor Maçının Hakemleri

Özer Özden(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 10. Maksut Taşkıran, 12. Savaş Polat, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

25. Bahattin Tuğrul Aygün, 61. Mücahit Atalay, 9. Mehmet Ali Can, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 23. Görkem Şimşek, 27. Mert Dikici, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Van Spor

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 98. Sedat Komi



Yedekler

1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 17 13 2 2 42 14 41 28 2 Van Spor 18 11 4 3 30 16 37 14 3 Turgutluspor 18 12 0 6 22 25 36 -3 4 Sakaryaspor 16 9 4 3 26 15 31 11 5 Kırşehir Belediyespor 18 8 6 4 23 15 30 8 6 Serik Belediyespor 17 7 7 3 27 19 28 8 7 Bodrumspor 18 7 5 6 40 29 26 11 8 Sivas Belediyespor 18 6 8 4 31 22 26 9 9 Kırklarelispor 17 6 8 3 19 12 26 7 10 Pazarspor 16 8 2 6 27 24 26 3 11 Karacabey Belediyespor 18 7 4 7 22 19 25 3 12 Tarsus İdman Yurdu 16 6 5 5 25 18 23 7 13 Etimesgut Belediyespor 18 6 5 7 17 19 23 -2 14 1922 Konyaspor 18 5 4 9 22 20 19 2 15 Pendikspor 17 5 1 11 23 24 16 -1 16 Kastamonuspor 16 4 4 8 16 25 16 -9 17 Mamak FK 17 4 4 9 18 41 16 -23 18 Elazığspor 18 5 3 10 24 35 18 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 15 3 2 10 10 25 11 -15 20 Kardemir Karabükspor 18 0 2 16 6 53 2 -47

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