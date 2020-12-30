Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Van Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Karatay Termal 1922 Konyaspor Van Spor Maçının Hakemleri
Özer Özden(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 8. İsmail Güven, 10. Maksut Taşkıran, 12. Savaş Polat, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
25. Bahattin Tuğrul Aygün, 61. Mücahit Atalay, 9. Mehmet Ali Can, 14. Fuat Duran, 15. Cihat Aktaş, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 23. Görkem Şimşek, 27. Mert Dikici, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 98. Sedat Komi
Yedekler
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|17
|13
|2
|2
|42
|14
|41
|28
|2
|Van Spor
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|37
|14
|3
|Turgutluspor
|18
|12
|0
|6
|22
|25
|36
|-3
|4
|Sakaryaspor
|16
|9
|4
|3
|26
|15
|31
|11
|5
|Kırşehir Belediyespor
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|30
|8
|6
|Serik Belediyespor
|17
|7
|7
|3
|27
|19
|28
|8
|7
|Bodrumspor
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|26
|11
|8
|Sivas Belediyespor
|18
|6
|8
|4
|31
|22
|26
|9
|9
|Kırklarelispor
|17
|6
|8
|3
|19
|12
|26
|7
|10
|Pazarspor
|16
|8
|2
|6
|27
|24
|26
|3
|11
|Karacabey Belediyespor
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|25
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|16
|6
|5
|5
|25
|18
|23
|7
|13
|Etimesgut Belediyespor
|18
|6
|5
|7
|17
|19
|23
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|18
|5
|4
|9
|22
|20
|19
|2
|15
|Pendikspor
|17
|5
|1
|11
|23
|24
|16
|-1
|16
|Kastamonuspor
|16
|4
|4
|8
|16
|25
|16
|-9
|17
|Mamak FK
|17
|4
|4
|9
|18
|41
|16
|-23
|18
|Elazığspor
|18
|5
|3
|10
|24
|35
|18
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|15
|3
|2
|10
|10
|25
|11
|-15
|20
|Kardemir Karabükspor
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|2
|-47
Fikstür
|30.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|30.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Sivas Belediyespor
|30.12.2020
|Turgutluspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|30.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Van Spor
|30.12.2020
|Kastamonuspor
|0-1
|Pazarspor
|30.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|1-6
|Bodrumspor
|30.12.2020
|Eyüpspor
|4-0
|Kırklarelispor
|30.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor
|30.12.2020
|Elazığspor
|0-1
|Pendikspor
|30.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Başkent Akademi FK