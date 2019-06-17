Karatay’da ilaçlama seferberliği sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere yönelik ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Halk sağlığını korumak ve zararlı haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını 9 araç ve 23 kişilik personelle 80 mahallede belirlenen tüm noktalarda gerçekleştiren Karatay Belediyesi, ilaçlama uygulamasını Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütüyor. İnsan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar kapsamında karasinek, sivrisineğe karşı; hava şartlarına bağlı olarak kasım ayına kadar Karatay'ın tamamında mücadele devam edecek. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de ağaçlarda yaprak biti, haşere, mantar ve böcek olmaması için doğanın dengesine uygun ve insan sağlığına zararlı olmayan kimyasallarla ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, ilaçlamanın yanı sıra yabancı ot temizleme çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamalarında kapsamı daha da genişlettiklerini vurgulayarak, "Havaların ısınması ile birlikte başlattığımız ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız 23 kişilik ekibimizle 80 mahallemizin tamamında devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA