Karatay’da LGS ve YKS öncesi okullar dezenfekte ediliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ediyor.

Karatay Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek LGS ve 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçede sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı. İlçe genelindeki okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenen çalışmalar, okulların giriş kapısından, kapı kollarına ve çevresine, merdivenlerden ve korkuluklara, kısacası öğrencilerin dokunabileceği tüm noktaları kapsıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin eğitim hayatını ve geleceğini büyük ölçüde belirleyecek LGS ve YKS öncesinde bütün okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek amaçlarının öğrenciler için sağlığı ve güvenli ortamı oluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla bizler de bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu sınava girecek öğrencilerimize sağlıklı, güvenli ve ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için de sınavlardan önce tüm okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması, gerekse de Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde sınavlar inşallah sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecektir. Ben, bu vesileyle, sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA