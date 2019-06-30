Karate Milli Takımı, Avrupa Oyunları'nı 6 madalya ile tamamladı 

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda karatede Serap Özçelik Arapoğlu gümüş madalya kazanırken, Merve Çoban ise bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. Milli karateciler, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile oyunları kapattı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren karate müsabakalarının ikinci gününde kadınlar kumite 50, 55 ve 61 kilo ile erkekler kumite 60, 67 ve 75 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

2019 yılında uluslararası organizasyonların tamamında podyum gören Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. 1-1 devam eden müsabakanın son 15 saniyesi içerisinde rakibinin ataklarına engel olamayan milli karateci, tatamiden 5-1 mağlup ayrılarak gümüş madalya kazandı.

Kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonu olarak Belarus'a gelen Merve Çoban, yarı finalde Ukraynalı Anita Serogina ile karşılaştı. 2-2 sona eren müsabakada ilk puanı rakibine veren milli karateci, tatamiden mağlup ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Elemelerde tatamiye çıkan milli karatecilerden Tuba Yakan, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Erman Eltemur ise grup aşamasında oyunlara veda etti.

KARATECİLERDEN 6 MADALYA

4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türk karatecilerden kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, ferdi kata dalında Ali Ali Sofuoğlu ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ferdi kata dalında Dilara Eltemur ile kumite 61 kiloda Merve Çoban ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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DHA