Karate Milli Takımı Şili'de güvenli bölgeye geçti

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 11'inci Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, ülkede ulaşım zammı nedeniyle başlayan gösterilerin gölgesinde sürerken, milli takım kafilesi organizasyonun üçüncü günü otel değiştirdi. 62 kişilik kafile, gösterilerin en yoğun yaşandığı Plaza Baquedono yakınlarında bulunan otelden, Las Condes bölgesindeki otele geçti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan; Şili hükümeti, Organizasyon Komitesi ve Dünya Karate Federasyonu'nun güvence vermesine rağmen 1 milyon kişinin katıldığı büyük gösterinin hemen öncesinde böyle bir karar aldıklarını belirtti. Başkan Esat Delihasan, "Bizim için sporcuların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve üyeleri ile kafilelerin büyük bölümünün kaldığı merkez otelden, olaylara uzak bir otele geçtik. En büyük arzumuz hiç kimsenin burnu kanamadan şampiyonayı tamamlamak. Sporcularımızın son iki günde daha rahat olacağını ve tatamide istediklerini yapabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

HASAN ARSLAN MAĞLUP OLDU

Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası'nın üçüncü günü gençler kumite müsabakaları yapıldı. Şampiyonanın ilk iki gününde 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya alan Türkiye, üçüncü günü madalyasız geçmesine rağmen genel klasman liderliğini sürdürdü.

Turnuvanın üçüncü günü tatamiye çıkan 10 sporcudan sadece biri çeyrek finale yükseldi. Genç erkekler kumite 76 kiloda ilk turda Sırp Dusan Jevtovic'i, ikini turda Slovak J. Cernicky'i 3-1 ve üçüncü turda Meksikalı J. Perez Cardenas'ı 2-1 mağlup eden Hasan Arslan, çeyrek finalde Mısırlı M. Mansour ile karşılaştı. Son 30 saniyeye 4-0 geride giren Arslan, üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakalamayı başardı. Ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için Arslan yarı finale çıkamadı.

21 YAŞ ALTI TATAMİYE ÇIKACAK

Şampiyonada dördüncü gün 21 yaş altı kategorisinde sadece erkekler kumite mücadeleleri yapılacak ve günün sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

Bugün tatamiye çıkacak Türk karateciler şöyle: Ömer Faruk Ateş - Kumite 60 kg, Ömer Abdurrahim Özer - Kumite 67 kg, Ali Eşsiz - Kumite 75 kg, Samed Gök - Kumite 84 kg, Bekir Kavak - Kumite +84kg.

Turnuvada yarın 21 yaşaltı bayanlar kumite mücadeleleri ile takım kata müsabakaları yapılacak. Müsabakaların ardından şampiyona sona erecek.

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Kaynak: DHA