Karatede Avrupa Şampiyonası heyecanı Danimarka’da yaşanacak

Karate Milli Takımları, son beş yılda 74 kez podyuma çıkarak tarih yazdığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası için Danimarka'nın Aalborg kentine gitti. Türkiye, 38 sporcusuyla madalya mücadelesi verecek.

Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonu, Danimarka'da düzenlenecek. Avrupa Karate Federasyonu'nun (EKF) her yıl organize ettiği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın 46'ncı buluşmasına, 8-10 Şubat tarihleri arasında Aalborg kenti ev sahipliği yapacak. Kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalyaların dağıtılacağı organizasyonda 20 erkek, 18 bayan sporcuyla yer alacak Türkiye; Hırvatistan, İspanya ve Slovakya ile birlikte tüm kategorilerde katılım gösteren ülkeler arasında yer alıyor. 2016'da 10 şampiyonluk ile genel klasmanda ilk sırayı alan, 2017'de 18 kez ile en fazla podyum gören ekip olan Karate Milli Takımları, Aalborg kentindeki şampiyonada da aynı başarıları tekrarlamak istiyor.

Esat Delihasan: "İstiklal Marşımızı tekrar tekrar dinleteceğiz"

Milli takım ile birlikte Danimarka'da olan ve kafile başkanlığını yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk karatesinin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Son yıllarda olduğu gibi Danimarka'da tam kadro mücadele edeceklerini vurgulayan Esat Delihasan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren başarılı olmaktan ziyade başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledik. Bu hedefle çıktığımız yolda, karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmeden önce altyapıda başlattığımız çalışmaların meyvesini, başarı olarak geri alıyoruz. Milli takım kadromuzda kariyeri başarılarla dolu tecrübeli isimler olduğu kadar, ilk Avrupa Şampiyonası heyecanını yaşayacak sporcularımız da var. İyi bir kamp dönemi geçirdiler. Hepsine inancımız sonsuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine, İstiklal Marşımızı tekrar tekrar dinleteceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA