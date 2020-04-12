Karatepe Aslantaş baraj gölünde kaybolan liseli gencin aranmasına ara verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde Karatepe Aslantaş baraj gölünde balık tutmaya açılan gençlerin olduğu kayık battı, kayıkta bulunan 2 kişinin yüzerek kurtulduğu 1 kişinin ise suda kaybolduğu olayda kayıp gencin arama çalışmalarına ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal (17) Burak Ç. ve Ali B. isimli üç arkadaş, kayıkla Karatepe Aslantaş baraj gölüne balık tutmak için açıldı. Bir süre sonra kayığın su almaya başlamasıyla alabora olan kayık battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. Kurtulurken Mustafa Sarıdal kayıkla birlikte suya battı. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan kendi imkanlarıyla çıkan ve boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler istendi. Olayın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında bölgede yağan aşırı sağanak yağmur ve baraj gölündeki su altı görüş seviyesinin düşük olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA