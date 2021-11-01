Önce evini sonra sigarasını yaktı! Balkona geçip olup biteni izleyen adam hayrete düşürdü!BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldiÖmür Gedik'ten akıl almaz istek! Okan Bayülgen şaştı kaldı! "Et yiyelim ama..."İstatistikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 İstatistikçi Maaşları, İstatistikçi İş İlanlarıİZSU su kesintisi 1 Ksım 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!Market Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Market Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıİSKİ su kesintisi 1 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Trake ne demek, TDK'ya göre Trake kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kalite Yöneticisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıEdis'ten çok konuşulacak Zeynep Bastık açıklaması! Sarmaş dolaş dans etmişlerdi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Karavela ne demek, TDK'ya göre Karavela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karavela ne demek, TDK'ya göre Karavela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karavela kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karavela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karavela nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karavela kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karavela ne demek, TDK'ya göre Karavela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karavela ne demek? Karavela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karavela kelimesi. Peki karavela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karavela nedir, karavela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARAVELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karavela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Karavela kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre karavela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük deniz teknesi
- Gemilerde denizcilik kurallarına aykırı durum

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT