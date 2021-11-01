Karavela ne demek, TDK'ya göre Karavela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karavela ne demek? Karavela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karavela kelimesi. Peki karavela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karavela nedir, karavela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARAVELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karavela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karavela kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre karavela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük deniz teknesi

- Gemilerde denizcilik kurallarına aykırı durum

