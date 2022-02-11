Karay ne demek, TDK'ya göre Karay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karay ne demek? Karay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Karay kelimesi. Peki Karay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karay nedir, Karay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Karay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaim

