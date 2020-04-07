Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 98'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı da 1956'ya ulaştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkede temel ihtiyaç maddelerinin taşınması dışındaki tüm seyahatlerin yasaklandığı duyuruldu.

Dominik'te hükümet, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

- Küba'da ölü sayısı 11'e yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede salgında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 2 artarak 11'e, vaka sayısının da 396'ya çıktığı kaydedildi.























Kaynak: AA