Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu açıklayarak hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var. İşte 23 Mayıs Salı, günü Tüm ülke genelindeki yolların son durumu.

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Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

Karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada 23 Mayıs Salı günü ülke genelinde karayollarında son durum şu şekilde.


1 TEM Otoyolunun Hendek Kavşağı-Gümüşova arasındaki kesimde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. (Her gün akşam 21.00 ile sabah 07:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.)
2 TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı mevkilerinde 1-2 km.leri arasında, yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3 Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 17-31.km.leri arasında hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. (19.05.2023-15.08.2023)
4 Artvin-Erzurum yolunun 0-38 km.leri arasında bulunan 13 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 23.05.2023-29.05.2023 günleri arası (7gün), 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.i

Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
5 Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten servis yolu şeklinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.
6 Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
7 Vezirköprü-Durağan yolunun 5.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
8 Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
9 Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü olarak sağlanmaktadır.
10 Dereli-Şebinkarahisar-Sivas İl Sınırı yolunun 0-29.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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