Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

Karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada 23 Mayıs Salı günü ülke genelinde karayollarında son durum şu şekilde.



1 TEM Otoyolunun Hendek Kavşağı-Gümüşova arasındaki kesimde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. (Her gün akşam 21.00 ile sabah 07:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.)

2 TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı mevkilerinde 1-2 km.leri arasında, yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3 Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 17-31.km.leri arasında hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. (19.05.2023-15.08.2023)

4 Artvin-Erzurum yolunun 0-38 km.leri arasında bulunan 13 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 23.05.2023-29.05.2023 günleri arası (7gün), 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.i

Haberin Devamı



5 Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten servis yolu şeklinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 Vezirköprü-Durağan yolunun 5.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

8 Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

9 Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Dereli-Şebinkarahisar-Sivas İl Sınırı yolunun 0-29.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.