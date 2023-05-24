Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu şu şekilde.

1 TEM Otoyolunun Saray Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı arasındaki kesimde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. (Çalışma her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

2 TAG Otoyolunun Toprakkale Kavşağı-Osmaniye Kavşağı Kesimi 4-7.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3 İzmir-Çeşme Otoyolunun Karaburun Kavşağı-Zeytinler Kavşağı Kesimi 39-43.km.leri arasında İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

4 Kınalı Ayr.-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25.km.leri (Silivri Şehir Geçişi) arasında viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanmaktadır.

5 Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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6 Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

7 Türkeli-Ayancık yolunun 6-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

8 İnegöl Bozüyük yolunun 32-36.kmleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

9 Sivas-Zara yolunun 1-3.km.leri arasında Numune Hastanesi Köprülü Kavşak yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanmaktadır.

10 Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49.km.leri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 Tünellerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında (9 gün) ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.