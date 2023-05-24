Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu açıklayarak hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var. İşte 24 Mayıs Çarşamba, günü Tüm ülke genelindeki yolların son durumu.

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Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu şu şekilde.

1 TEM Otoyolunun Saray Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı arasındaki kesimde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. (Çalışma her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yapılacaktır.)
2 TAG Otoyolunun Toprakkale Kavşağı-Osmaniye Kavşağı Kesimi 4-7.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3 İzmir-Çeşme Otoyolunun Karaburun Kavşağı-Zeytinler Kavşağı Kesimi 39-43.km.leri arasında İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
4 Kınalı Ayr.-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25.km.leri (Silivri Şehir Geçişi) arasında viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanmaktadır.
5 Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
6 Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.
7 Türkeli-Ayancık yolunun 6-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
8 İnegöl Bozüyük yolunun 32-36.kmleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
9 Sivas-Zara yolunun 1-3.km.leri arasında Numune Hastanesi Köprülü Kavşak yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanmaktadır.
10 Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49.km.leri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 Tünellerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında (9 gün) ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

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