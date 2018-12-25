Karayolları - Beşiktaş: 3 - 2
KARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana...
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk
KARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)
BEŞİKTAŞ: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)
SETLER: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12
SÜRE: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Karayolları, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
DHA
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