Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda üç bin işçi istihdam edeceğini açıklamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından işçi alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Binlerce adayın bekleyişi sürerken resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başarılı olan adaylar kadrolarına atanarak iş hayatına atılacaklar. İşçi alımı başvuru sürecinde belirlenen kriterleri sağlayan adaylar alımla ilgili duyuruları Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.

Haberin Devamı

KGM Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü üç bin personel alımı için 2 Mayıs'ta başvuruları almaya başladı ve 7 Mayıs'ta sona erdi. İşçi alımı için sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün personel alımı sürecinde adaylara en kısa sürede bilgi vermesi bekleniyor.

KGM Hangi Pozisyonlarda İşçi Alımı Yapacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü Ağır Makine Yağcısı Atölye Usta Yardımcısı Bakım İşçisi Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası İş Makinesi Operatörü Kalifiye İşçi Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası gibi mesleklerde 3 bin personel alımı yapacak. Alım sürecinde Asfalt Usta Yardımcısı Aşçı Yardımcısı Aşçı Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı Bina ve Mal Bakıcısı Düz İşçi Greyder Operatörü Marangoz Sıhhi Tesisatçı Sürücü Operatörü Vinç Operatörü gibi meslekler de yer alacak. Alım sürecinde adayların meslek gruplarına göre farklı başvuru şartları ve nitelikleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı için Başvuru Şartları

Karayolları Genel Müdürlüğü 3.000 kişiyi istihdam edecek olan iş ilanı kapsamında başvuru yapacak adaylarda belli kriterler aramaktadır. Başvurular için belirlenen asgari eğitim seviyesi ilkokul mezunu olmak olup en fazla lisans mezunları da başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak adayların yaş aralığı 18-40 olarak belirlenmiştir. Alınacak meslek grubuna göre de farklı yeterlilik şartları aranmaktadır. Ağır Makine Yağcısı ve İş Makinesi Operatörü pozisyonları için C sınıfı ehliyet sahibi olunması gerekmektedir.

Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası pozisyonu içinse ilgili alanda en az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu veya yine ilgili alanda ustalık belgesine sahip olunması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların meslek gruplarına göre farklı yeterlilik şartlarını sağlaması ve belirtilen koşullara uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreci sona ermiş olup sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değildir.

Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu

Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun

PTT Önlerinde Kuyruklar Başladı! 44 Bin TL Nakit Verilecek! Sıranızı Hemen Alın

İstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldı

Seçime günler kala, liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada

Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu bir kalabalığa seslendiği Adana'dan Deprem zede öğrencilere müjdeler geldi