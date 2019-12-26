Karayollarında traktör römorklarına reflektör takıldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Edremit Bölge Trafik İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahında karayolunu kullanan traktörlerin römorklarına reflektör taktı. Karayollarında meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik uygulamada yapılan uyarılara sonrasında denetlemelerin devam edeceği bildirildi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahı olan D 230+1 (Balıkesir), D 550+06 (Çanakkale) ve D 550+07 (İzmir) karayollarını kullanan traktör römorklarına reflektör takımı gerçekleştirildi. Karayollarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesiyle birlikte, trafikte can ve mal emniyeti sağlamak amacıyla yapılan uygulamada İstasyon Amirliğinde temin edilen reflektörler traktörlerin römorklarına takıldı. Yapımı planlanan denetimlerde traktör ve römorkları üzerinde reflektör bulunmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA