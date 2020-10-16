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Karayolları'ndan çift taraflı köprü ücreti iddialarına açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde girişin yanı sıra çıkışlarda da ücret alınacağına dair iddialar yalanlandı.

Karayolları'ndan çift taraflı köprü ücreti iddialarına açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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