Karayolu Taşıma Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karayolu Taşıma Nezaretçisi görev tanımı nedir, Karayolu Taşıma Nezaretçisi ne iş yapar, Karayolu Taşıma Nezaretçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karayolu Taşıma Nezaretçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karayolu Taşıma Nezaretçisi Tanımı;

__

Karayolu Taşıma Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Karayolu Taşıma Nezaretçisi Maaşları

Karayolu Taşıma Nezaretçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Karayolu Taşıma Nezaretçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karayolu Taşıma Nezaretçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.18

Meslek Adı :

Karayolu Taşıma Nezaretçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Karayolunda hizmet veren kuruluşları hizmet faaliyetlerini koordine eden ve denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karayolu Taşıma Nezaretçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendisi veya emri altındaki kişiler aracılığı ile karayollarını güzergahını planlamak,

b) Yolcu ve yük konvoylarını programlamak,

c) Konvoyların ve şoförlerin tahsisatlarını ayırmak,

d) Konvoyların yüklenmesi ve boşaltılması faaliyetlerini yürütmek,

e) Transit geçişte malların depolanmasını sağlamak,

f) Terminal faaliyetlerini hazırlığını yürütmek,

g) Konvoyları ayrılması sırasında gerekli emir ve talimatları vermek,

h) Konvoylarda ve servislerin temizliğinde çalışan işçilerin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,

i) Kullananların ihtiyaçlarını araştırmak,

j) Gelişmeler hakkında idarecilere önerilerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?