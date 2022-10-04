Karayolunda seyir halinde giden tır yolun ortasında alev alev yandı; sürücü canını zor kurtardı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, İnegöl'den Bozüyük'e doğru yol almakta olan tır, motor kısmında çıkan arıza nedeniyle alev aldı. 42 yaşındaki sürücünün kontrolünde olan araç, yangından dolayı kontrolden çıkınca ancak bariyerlere çarparak durabildi.





SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Tırın bariyerlere çarpmasıyla birlikte çıkan yangın büyüdü. Aracın sürücüsü araçtan inerek kurtulmayı başardı. Yolun ortasında alev alev yanan tır, diğer araçların 112 Acil ekiplerine bildirmesi ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda küle dönen tır, çekici ile yoldan kaldırıldı. Trafiğe bir süre kapalı kalan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.