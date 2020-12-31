Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kozan Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.12.2020 13:00



Karbel Karaköprü Belediye Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Emre Korkmaz(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

90. Fehmi Karakeçili, 3. Erdal Pekdemir, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 23. Haydar Deniz, 30. Halil Duman, 50. Hakan Albayrak, 77. Tugay Kırcalı, 80. Umut Aslan



Yedekler

63. Muhammed Fatih Doğan, 2. Taner Kahriman, 5. Nuh Aşkın, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 21. Vedat Yeşilkaya, 61. Tolunay Yurtseven



Teknik Sorumlu

Hüseyin Dağ

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 15. Mustafa Çiçekli, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 19. Sirac Susancak, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 6. Oğuzhan Gençer, 47. Ahmet Çelik, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş



Yedekler

66. Toprak Uçar, 10. Sinan Turan, 7. Melik Yeğin, 22. İsmail Baydil, 21. Berkay Polat, 33. Emrah Özyaylaz, 67. İbrahim Burak Doğan



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 15 9 3 3 21 10 30 11 2 Bursa Yıldırımspor 14 9 2 3 23 9 29 14 3 Adıyaman 1954 SK 15 7 7 1 18 11 28 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 15 9 1 5 18 13 28 5 5 Düzcespor 15 7 5 3 23 17 26 6 6 52 Orduspor FK 15 5 8 2 22 13 23 9 7 Alanya Kestelspor 15 5 5 5 21 19 20 2 8 Siirt İl Özel İdare 15 5 5 5 12 19 20 -7 9 Bayrampaşa 14 5 4 5 25 18 19 7 10 Bergama Belediyespor 13 4 5 4 16 18 17 -2 11 Karaköprü Belediyespor 14 4 5 5 16 21 17 -5 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 13 4 4 5 19 23 16 -4 13 Modafen 15 4 3 8 12 17 15 -5 14 Kozan Spor FK 13 2 5 6 9 14 11 -5 15 Silivrispor 13 2 5 6 10 20 11 -10 16 Muğlaspor 13 1 5 7 7 15 8 -8 17 Sultanbeyli Bld. 15 2 2 11 8 23 8 -15

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