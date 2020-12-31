CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin kimdir, nereli, kaç yaşında?Kerem Bursin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Son dakika... Pınar Gültekin'in babası kendisini arayan CHP'li vekilin adını açıkladıFatih Terim oyuncularını uyardı, Beşiktaş maçını hedef gösterdi!MHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2021 yılını umutla karşılıyor, heyecanla kucaklıyoruz!O Ses Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında? Nereli? Ne burcu?Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim?Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer'den o iddialara sert tepki! İlk kez konuştu...Koronavirüs onu da hayattan kopardı! Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kozan Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Karbel Karaköprü Belediye Spor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00

Karbel Karaköprü Belediye Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 3. Erdal Pekdemir, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 23. Haydar Deniz, 30. Halil Duman, 50. Hakan Albayrak, 77. Tugay Kırcalı, 80. Umut Aslan

Yedekler
63. Muhammed Fatih Doğan, 2. Taner Kahriman, 5. Nuh Aşkın, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 21. Vedat Yeşilkaya, 61. Tolunay Yurtseven

Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 15. Mustafa Çiçekli, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 19. Sirac Susancak, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 6. Oğuzhan Gençer, 47. Ahmet Çelik, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş

Yedekler
66. Toprak Uçar, 10. Sinan Turan, 7. Melik Yeğin, 22. İsmail Baydil, 21. Berkay Polat, 33. Emrah Özyaylaz, 67. İbrahim Burak Doğan

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor1593321103011
2Bursa Yıldırımspor149232392914
3Adıyaman 1954 SK157711811287
41954 Kelkit Bld.Spor159151813285
5Düzcespor157532317266
652 Orduspor FK155822213239
7Alanya Kestelspor155552119202
8Siirt İl Özel İdare15555121920-7
9Bayrampaşa145452518197
10Bergama Belediyespor13454161817-2
11Karaköprü Belediyespor14455162117-5
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor13445192316-4
13Modafen15438121715-5
14Kozan Spor FK1325691411-5
15Silivrispor13256102011-10
16Muğlaspor131577158-8
17Sultanbeyli Bld.1522118238-15

Fikstür

30.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Muğlaspor
30.12.202052 Orduspor FK1-1Bergama Belediyespor
30.12.2020Sultanbeyli Bld.0-268 Aksaray Belediyespor
30.12.2020Siirt İl Özel İdare1-0Silivrispor
30.12.2020Bayrampaşa0-0Adıyaman 1954 SK
30.12.2020Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Karaköprü Belediyespor2-2Kozan Spor FK
31.12.2020Alanya Kestelspor0-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Düzcespor2-0Modafen
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT