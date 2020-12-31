Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kozan Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Karbel Karaköprü Belediye Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00
Karbel Karaköprü Belediye Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 3. Erdal Pekdemir, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 23. Haydar Deniz, 30. Halil Duman, 50. Hakan Albayrak, 77. Tugay Kırcalı, 80. Umut Aslan
Yedekler
63. Muhammed Fatih Doğan, 2. Taner Kahriman, 5. Nuh Aşkın, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 21. Vedat Yeşilkaya, 61. Tolunay Yurtseven
Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 15. Mustafa Çiçekli, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 19. Sirac Susancak, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 6. Oğuzhan Gençer, 47. Ahmet Çelik, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş
Yedekler
66. Toprak Uçar, 10. Sinan Turan, 7. Melik Yeğin, 22. İsmail Baydil, 21. Berkay Polat, 33. Emrah Özyaylaz, 67. İbrahim Burak Doğan
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|15
|9
|3
|3
|21
|10
|30
|11
|2
|Bursa Yıldırımspor
|14
|9
|2
|3
|23
|9
|29
|14
|3
|Adıyaman 1954 SK
|15
|7
|7
|1
|18
|11
|28
|7
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|28
|5
|5
|Düzcespor
|15
|7
|5
|3
|23
|17
|26
|6
|6
|52 Orduspor FK
|15
|5
|8
|2
|22
|13
|23
|9
|7
|Alanya Kestelspor
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|20
|2
|8
|Siirt İl Özel İdare
|15
|5
|5
|5
|12
|19
|20
|-7
|9
|Bayrampaşa
|14
|5
|4
|5
|25
|18
|19
|7
|10
|Bergama Belediyespor
|13
|4
|5
|4
|16
|18
|17
|-2
|11
|Karaköprü Belediyespor
|14
|4
|5
|5
|16
|21
|17
|-5
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|13
|4
|4
|5
|19
|23
|16
|-4
|13
|Modafen
|15
|4
|3
|8
|12
|17
|15
|-5
|14
|Kozan Spor FK
|13
|2
|5
|6
|9
|14
|11
|-5
|15
|Silivrispor
|13
|2
|5
|6
|10
|20
|11
|-10
|16
|Muğlaspor
|13
|1
|5
|7
|7
|15
|8
|-8
|17
|Sultanbeyli Bld.
|15
|2
|2
|11
|8
|23
|8
|-15
Fikstür
|30.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Muğlaspor
|30.12.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bergama Belediyespor
|30.12.2020
|Sultanbeyli Bld.
|0-2
|68 Aksaray Belediyespor
|30.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-0
|Silivrispor
|30.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Adıyaman 1954 SK
|30.12.2020
|Kestelspor
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|2-2
|Kozan Spor FK
|31.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Düzcespor
|2-0
|Modafen