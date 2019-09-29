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  3. Karbel Karaköprü Belediyespor - Çatalcaspor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor - Çatalcaspor: 1-0

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 84 Bilal), Umut (Dk. 70 Arif), Ramiz, Emre Aydın (Dk. 65 Ali), Emre Okur, Hakan Albayrak

Karbel Karaköprü Belediyespor - Çatalcaspor: 1-0

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Ömer Kocabey, Burak Celep, Kağan Yıldızlar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 84 Bilal), Umut (Dk. 70 Arif), Ramiz, Emre Aydın (Dk. 65 Ali), Emre Okur, Hakan Albayrak

ÇATALCASPOR: Kadir - Bora, İsmail, Önder (Dk. 59 Hakan), Ufuk, Burhanettin, Mehmet, Uğur (Dk. 53 Ömer), Fırat, Temel (Dk. 88 Abdurrahman) Gökhan

GOLLER: Dk. 43 Gökdeniz (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Hakan (Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 5'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti.

43'üncü dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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