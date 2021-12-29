Karbojen ne demek, TDK'ya göre Karbojen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbojen ne demek? Karbojen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbojen kelimesi. Peki karbojen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbojen nedir, karbojen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBOJEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbojen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karbojen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karbojen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bileşiminde % 95 oksijen ve % 5 karbondioksit bulunan gaz karışımı

