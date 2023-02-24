Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da depreme karşı alınacak önlemler hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, Antakya'daki 3 depreme rağmen yıkılmayan Belediye Kooperatif Evleri’nde ‘karbon lifli polimerle’ yapılan güçlendirme çalışmasının İstanbul'da da uygulanacağını söyledi. Peki Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

Kahramanmaraş merkezli depremler, yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Hatay'da incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antakya ilçesi Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatif Evleri’nde karbon elyaf yöntemiyle güçlendirildiği için 3 kez arka arkaya yaşanan şiddetli depreme rağmen ayakta kalmasını sağlayan ‘karbon lifli polimerle’ yapılan güçlendirme çalışmasının İstanbul'da uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR?

Karbon elyaf yöntemi, metallere oranla, gerilmeye karşı sağlam, mukavemeti yüksek ve hafif bir malzemedir. Karbon elyaf, yüzde 95'ten fazlası karbon atomlardan oluşmaktadır. İnsan saçından daha ince filamentler halinde hazırlanıyor. Uygulanacak malzeme, 3000, 6000, 12000, 24000 gibi sayıda değişen filamentten oluşan iplikler şeklinde üretiliyor. Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm’den daha ince kumaş haline getiriliyor.

Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor.

Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

KARBON FİBER GÜÇLENDİRME NASIL YAPILIR? FAYDASI NEDİR?

Karbon fiber güçlendirme işleminde iplik yumuşaklığında olan lifler, kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılmaktadır.

Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.

Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?

Bu konuda açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz. Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız."

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