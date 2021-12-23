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Karbonit ne demek, TDK'ya göre Karbonit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karbonit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karbonit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karbonit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karbonit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karbonit ne demek, TDK'ya göre Karbonit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbonit ne demek? Karbonit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbonit kelimesi. Peki karbonit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbonit nedir, karbonit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARBONİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbonit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Karbonit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karbonit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karbon grubundan basit madde

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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