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  3. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, H.Ç. (62) ve D.Ç. (20) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının haber vermesi üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.Ç. ve D.Ç., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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