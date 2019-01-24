Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kurtarılamadı

ORDU'nun Ünye ilçesinde banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Meriç Alabaş (19) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde çalışan Meriç Alabaş, işten eve gelince banyoya girdi. Meriç Alabaş, uzun süre banyodan çıkmayınca ailesi merak etti. Banyo kapısını açan aile, Meriç Alabaş'ı baygın halde buldu. Baba Kemal Alabaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Meriç Alabaş'ı Ünye Devlet Hastanesi'ne

kaldırdı. Banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Meriç Alabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA