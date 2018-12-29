Karbonmonoksit gazından zehirlenme
KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca beldesindeki...
KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca beldesindeki evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler M.Ç'yi evden çıkarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
M.Ç, götürüldüğü Pınarhisar Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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