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Karbonmonoksit gazından zehirlenme

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca beldesindeki...

Karbonmonoksit gazından zehirlenme

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca beldesindeki evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler M.Ç'yi evden çıkarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

M.Ç, götürüldüğü Pınarhisar Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA

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