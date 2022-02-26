Karbüratör ne demek, TDK'ya göre Karbüratör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbüratör ne demek? Karbüratör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbüratör kelimesi. Peki karbüratör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbüratör nedir, karbüratör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBÜRATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbüratör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karbüratör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karbüratör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz

