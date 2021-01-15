Kara kış artık kapıdan içeriyle girdi. Beklenen kar yağışları yurdun genelini sarmaya başladı. Kış mevsiminde yollarda yürümek çoğu zaman el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıklarına yol açıyor. Nedeni ise hava şartlarına bağlı olarak kaldırımlar, ara sokaklar, üst geçitler ve merdivenlerde zeminin kayganlaşması... Peki Karda düşmemek için ne yapmalı? Düşmeyi engellemek için bu önlemleri almalısınız. İşte detaylar...

KARDA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Alanında uzman doktorlar karda düşmeden yürümenin 10 altın kuralını açıkladı. İşte basit önlemlerle kışın açık havada yürümenim en güvenilir yolları;

Uygun ayakkabı giyin

Öncelikle uygun ayakkabı giyilmeli. Uygun ayakkabılar tüm ayağın zeminin oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çıkıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır ayakkabılardan kaçının.

Küçük ve sağlam adımlar atın

Kar veya buzda yürürken küçük adımlarla yürüyün. Hafif derecede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık merkezini hafif öne alınmasına yol açacaktır. Merdivenden inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuzdan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere bastığınızdan emin olun.

Ellerinizi cebinizden çıkarın

Ellerinizi cepte tutmayın. Düşmeye hazırlıklı olun. Eğer düşerseniz, uyluk, kalça ve omuzunuza sıralı temaslarla düşün. Kendinizi desteklemek için uzanmış kolları kullanmaktan kaçının.

Dizlerinizi bükülü tutun

Dizlerinizi biraz bükülü tutun. Bu, ağırlık merkezinizi yerden daha düşük tutacak ve bu da vücudu daha da dengeli olmasını sağlayacaktır.

Aksesuar kullanın

Görmek ve görülmek için aksesuar kullanın. Karın yansıtıcı ışığında görebilmeniz için güneş gözlüğü takın. Ayrıca, sürücülerin sizi kolayca görebilmesi için parlak bir palto veya eşarp kullanın.

Duyduğunuzdan emin olun

Duyabildiğinizden emin olun. Çevreyi görmek önemli olmakla birlikte, yaklaşan trafiği ve diğer sesleri duyabildiğinizden de emin olmak istersiniz. Yaklaşmakta olan trafiği veya kar temizleme ekipmanını duymanızı engelleyebilecek müzik dinlemekten veya sohbet etmekten kaçının.

Zemine ve çatılara dikkat edin

Islak kaldırım (siyah buz) olarak görünebilecek ince buz tabakaları için dikkatli olun. Genellikle sabahları, gölgeli noktalarda veya gün boyunca güneşin parladığı alanda eriyen kar gece donarak buz haline gelebilir.

Binaya girerken dikkat edin

Binaya girerken dikkatli olun. Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde, binaya girerken yere baktığınızdan emin olun. Zemin erimiş kar ve buz ile kaygan olabilir. Ayakkabılarınızdaki karı temizleyerek bina içine girin. Bina içindeki pürüzsüz zemin kaymanıza neden olabilir.

Kestirme yollardan uzan durun

Kestirme yollardan kaçının. Aceleniz varsa kısa yollar iyi bir fikirdir ancak yerde kar ve buz varsa kötü bir fikir olabilir. Bu kestirme yollar daha az kullanıldığından kar ve buz temizlenmesi genellikle yapılmamaktadır. Bu durum sizi tehlikeye atabilir.

Başınızı kaldırıp yukarıya bakın

Yürüdüğünüz yerin yukarısına bakın. Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çatı ya da tentelerde eriyen kar veya buz aşağıya düşerek yaralanmalara neden olabilir.