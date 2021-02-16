Karda kayan aracı durdurmak için yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi!

Esenyurt'ta yoğun kar yağışından ötürü yokuş aşağı kayan aracını durdurmak isteyen bir kişi direksiyonu bırakarak canı pahasına otomobilin önüne atladı. Denemesi sonucu yine de durmayan otomobil bir süre sonra başka araçlara çarparak durdu. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.