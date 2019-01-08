İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi.

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi. Park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi. Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.