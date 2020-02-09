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  3. Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20'inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA




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