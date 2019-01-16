Karda mahsur kalan ambulansa UMKE el attı

Afyonkarahisar da vakaya giden ambulans ekibi kara saplandı. Kara saplanan ambulansı, UMKE ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar da akşam saatlerinde başlayan tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının kapattığı yollarda zorlu bir mücadele veren ambulans ekipleri gittikleri vaka sonrası kara saplandı.

Kara saplanan ambulans, bölge de gece nöbetinde olan UMKE ve halatlı çekicisi bulunan ambulans tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan ambulans ise bir sonra ki vakası için tekrardan yola koyuldu. Ambulansın kurtarılmasına tanık olan v ekiplere yardım eden bir vatandaş 112 ekiplerinin gece gündüz, kar kış demeden yapmış oldukları zorlu görev dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA