Karda mahsur kalan beş kişiyi Büyükşehir ekipleri kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan beş rüzgâr elektrik santralı çalışanını kurtardı. Kendi çabalarıyla yolu açmaya çalışan fakat başarılı olamayan çalışanların imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Çine Madran Dağı'ndaki santral binasında çarşamba gününden bu yana mahsur kalan beş çalışan Çine Kavşit Muhtarı Halil Çoban'a durumu iletti. Muhtar Halil Çoban'ın Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebi üzerine hazır bekleyen ekipler hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Fırtına sebebiyle yer yer 1 metreyi geçen karda yolu açan ekipler 5 çalışanı sağ salim kurtardı.

Yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldıklarını söyleyen çalışanlar kendilerine yardım elini uzatıp kurtaran ekiplere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu kış boyunca büyükşehir ekiplerinin 24 saat esasına göre hazır beklediğini hatırlatıp yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 No'lu Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi. Başkan Çerçioğlu, kar yağışının görüldüğü yerlerde sürücüleri yola tedbirli çıkmaları konusunda da uyardı.

Kaynak: İHA