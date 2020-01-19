Karda mahsur kalan Besna'yı hastaneye, karla mücadele ekipleri yetiştirdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde üzerine çaydanlıktaki kaynar suyun dökülmesi sonucu yaralanan Besna Arslan'ı (11) hastaneye götüren kamyonet, köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde yaşayan Besna Arslan, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üstüne dökülmesi sonucu yaralandı. Ailesi, iki ayağında yanıklar oluşan Besna Arslan'ı hastaneye götürmek üzere kamyonetle yola çıktı. Ancak kar ve tipi nedeniyle kamyonet köy yolunda mahsur kaldı.

Ailenin ihbarı üzerine karla mücadele ekipleri, bölgeye hareket etti. Yaklaşık 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından aileye ulaşan ekipler, Besna Arslan'ı alarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Besna Arslan'ın abla Züleyha Arslan, "Kardeşimi pansuman için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktık. İçerisinde bulunduğumuz araç, köy yolunda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Durumu karla mücadele ekiplerine bildirdik. Bölgeye gelen karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştık. Bizi kurtardıkları için ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

​Bu arada, Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 191 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: DHA