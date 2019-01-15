Karda mahsur kalan hasta, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hastalanan bir kadın, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 246 yolun kar nedeniyle kapalı olduğu kentte, Hozat ilçesinde de bir halı saha, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle kent genelinde 246 köy yolu ulaşıma kapanırken, yoğun yağış nedeniyle Hozat ilçesinde bir halı saha çöktü. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İlçede yoğun kar yağışı olduğunu belirten Hozat İl Genel Meclis Üyesi Cem Demirkılıç, "İlçe merkezinde şu an bir metreden fazla kar var. Köylerde 2 metreyi buldu. İlçemizdeki halı saha çökmüş durumda. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden çalışıyor. Ancak buna rağmen aksaklıklar oluyor. Şu anda birçok köy yolumuz kapalı" dedi.

AFAD hastaya 5 saatte ulaştı

Kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerdeki hastalara ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ulaşıyor. Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü'nde 75 yaşındaki Sabriye Taşkıran rahatsızlandı. Taşkıran'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle AFAD ekiplerinden de yardım istendi. AFAD ve sağlık ekipleri 5 saatlik çalışma sonucu hastaya ulaştı. Hasta kadın evde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazımiye Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA