Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ASKİ ekipleri koştu

Adana'da karlı yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri yetişti. Ekipler servis aracına zincir takıp, karı temizleyerek yolu açtı.

Pozantı ilçesinin dağlık kesimlerinde yer alan mahallelerde uygulanan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri okuldan evlerine götüren servis aracı Aşçıbekirli mevkisinde karlı yolda mahsur kaldı.

Bölgedeki, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekiplerince öğrencilerin servis aracına zincir takıldı, kar temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Kendilerini okuldan eve götüren servis aracının karlı yolda kalması sonucu tedirgin olduklarını ancak Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ personellerinin anında imdatlarına yetişerek sorunu ortadan kaldırdığını ifade eden öğrenciler, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayenizde evimize ulaşabileceğiz" dedi.

Kaynak: İHA